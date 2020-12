CALCIO A 5 È positivo il bilancio di fine anno della Fantastic Five Siderno

R. & P.

L’anno 2020 per molti sarà da dimenticare in fretta. Per la FANTASTIC FIVE SIDERNO, sportivamente, sarà invece da ricordare… eccome!Dopo sette anni la compagine sidernese riporta la provincia di Reggio Calabria di nuovo in testa alla speciale classifica delle formazioni con il miglior rendimento del Futsal Regionale.Ebbene sì, nell’anno solare 2020 i nostri Fantastici ragazzi, lo staff tecnico e la società tutta, hanno avuto il merito di far sì che la squadra sidernese fosse la prima classificata come media punti nelle partite disputate.Ma andiamo di statistiche:2,77 è il punteggio medio fatto registrare dai Rosa-Nero che equivale a 8 vittorie e 1 pareggio sulle 9 gare disputate.76 reti fatte e 36 subiteSe al conteggio si aggiungono anche le 2 gare del girone di Coppa Italia 2020-21 le vittorie diventano 10 e le reti fatte 86 con sole 37 subite.Ma la striscia positiva inanellata dalla formazione di Mister Crescimbini era iniziata ben prima. Dopo il tonfo in casa del Futsal Filadelfia i rosa-nero avevano impresso al loro andamento un ritmo impressionante già a fine 2019 battendo tra novembre e dicembre 2019 nell’ordine Nausicaa (5-4), Xenium (2-6) e Natural Futsal (4-3).Complessivamente nelle ultime 14 gare disputate (tra Campionato e Coppa Italia) si sono collezionate 13 vittorie ed 1 pareggio (in casa della Gallinese, vincitrice del campionato di serie C2 n.d.r.) alzando la media punti a 2.86, portando le realizzazioni a 101 e le reti subite a 46. Una striscia positiva interrotta 2 volte dalla triste emergenza pandemica ancora in atto.Numeri, solo numeri, ma cifre che riempiono d’orgoglio un gruppo coeso, una vera e propria “Famiglia allargata”.Con l’auspicio che si torni presto alla normalità (sperando nella collaborazione e in comportamenti responsabili da parte di tutti) e che la FANTASTIC FIVE possa continuare a regalare soddisfazioni, la Società tutta coglie l’occasione per AUGURARE a tutti i suoi tesserati, ai suoi Tifosi vecchi e nuovi, agli Sponsor che tanto ci sono stati vicini, un NUOVO ANNO che porti finalmente un futuro di SERENITA’ e di ritorno alla NORMALITA’ nella vita e nello SPORT!BUON 2021!!