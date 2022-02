BOVALINO Il sindaco ha incontrato “Riprendiamoci i Consultori”

di “Movimento Riprendiamoci I Consultori”

Il confronto con le amministrazioni locali prosegue. Stamattina il movimento Riprendiamoci i Consultori Locride si è confrontato col Sindaco di Bovalino, riproponendo quanto già comunicato agli omologhi di Siderno, Stilo, Locri e Gioiosa: in questo territorio i consultori familiari sono stati depauperati per mancanza di personale e di strumenti applicativi della legge 194 per la procreazione libera e responsabile.

Maisano ha espresso apprezzamento e condivisione per la battaglia di civiltà del Movimento ed il proprio impegno a rappresentare al presidente Occhiuto la necessità e l’urgenza di bandire i concorsi per psicologi e assistenti sociali e garantire la piena funzionalità dei consultori, a beneficio della salute fisica, mentale e sociale di donne, adolescenti e famiglie del territorio ionico-reggino