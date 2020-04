BOVALINO Il Movimento Agave dona 1000 mascherine ai nuclei familiari più in difficoltà

R. & P.

In questo momento di difficoltà che sta vivendo il nostro Paese e, in particolare, quella fascia di cittadinanza che non ha la possibilità di far fronte alle esigenze quotidiane a causa del totale arresto di ogni attività di carattere economico e lavorativo, il Movimento Politico Culturale AGAVE nell’ambito delle iniziative di solidarietà per fronteggiare l’emergenza COVID-19, ha deciso di donare 1.000 mascherine protettive ai nuclei familiari più bisognosi della nostra cittadina.

Infatti, anche in un periodo in cui non è possibile promuovere e programmare in maniera “normale” le iniziative e le attività del Movimento, i soci certamente non sono rimasti inattivi o insensibili ai problemi di varia natura che hanno attanagliato e stanno ancora attanagliando la nostra comunità.

Detta iniziativa proposta dal Direttivo – considerata l’impossibilità di convocare un’assemblea dei soci per l’emergenza sanitaria – è stata comunicata ad ogni iscritto ed è stata subito condivisa con entusiasmo da tutti.

Per il movimento AGAVE, infatti, la solidarietà consente la condivisione dei disagi e, in questo triste momento del nostro vivere sociale, rappresenta uno strumento che unisce in un unico abbraccio l’intera cittadinanza. Oggi più che mai i bovalinesi hanno bisogno di sapere che c’è qualcuno che non rinuncerà mai ad abbandonare chi è in difficoltà.

Convinti dell’importanza dell’iniziativa, AGAVE ha raccolto tra i propri numerosi soci la somma necessaria all’acquisto delle mascherine che verranno distribuite sia presso la sede operativa e sia a domicilio per coloro che ne faranno richiesta.

Vogliamo, unitamente alle altre associazioni già attive sul territorio, stare vicino alla gente e alle loro esigenze primarie, così come sempre fatto.

Per quanto concerne la distribuzione delle mascherine, la stessa sarà effettuata a partire da giovedì 30 aprile p.v., ogni martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30 presso la sede operativa del Movimento sita in Via Garibaldi n. 127.

Il Consiglio Direttivo