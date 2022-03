BOVALINO I sostenitori di Ientile invitano “ViviBovalino” alla prudenza

R. & P.

Insieme agli amici e ai rappresentanti dei gruppi politici che sostengono la candidatura a Sindaco del Comune di Bovalino del Dott. Mario Ientile, abbiamo appreso dagli organi di stampa che il comitato civico denominato “ViviBovalino” che fa riferimento principalmente a Sebastiano Primerano e Sandra Polimeno ha sciolto le riserve sulla proposta, già nota durante le trattative ma resa ora ufficiale, dell’Avv. Giuseppe Serranó quale loro candidato a Sindaco alle prossime elezioni amministrative.

Se é vero che la nascita di un nuovo movimento civico va sempre accolta con favore, è anche vero che deve convincere per poter stimolare la partecipazione e l’interesse dei cittadini e tenere alta l’attenzione sui tanti problemi irrisolti del nostro paese. In attesa di rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini di Bovalino rispetto alla proposta politica resa nota dal nuovo comitato civico, possiamo intanto condividere integralmente il loro giudizio negativo sull’operato dell’Amministrazione Maesano e la necessità, oramai improcastinabile, di voltare definitivamente pagina, proponendo un innovativo progetto di sviluppo del nostro paese che coinvolga tutte le forze in campo, dai singoli cittadini, alle associazioni, ai gruppi politici, indispensabili per attivare le giuste sinergie con gli enti istituzionali sovraordinati.

Considerato peró che manca ancora la data ufficiale delle elezioni, nel prendere atto di questa novità, abbiamo deciso di continuare con convinzione nel percorso di ascolto, di aggregazione e di condivisione di idee e programmi che abbiamo intrapreso nei mesi scorsi e che sembra suscitare grande interesse e approvazione tra i cittadini. Ribadiamo che a nostro avviso, per garantire un governo stabile, un progetto di sviluppo sostenibile e una indispensabile rinascita sociale del nostro paese, é necessario chiamare a raccolta, con grande senso di responsabilità, le migliori energie di cui disponiamo, ponendole al servizio di un candidato Sindaco che rappresenti tutti e che riscontri, soprattutto, gradimento tra i cittadini. A tale riguardo, nei precedenti incontri, avevamo già rappresentato le nostre perplessità al comitato ViviBovalino, suggerendo loro di verificare preliminarmente se esista davvero piena convergenza sul candidato Sindaco da loro proposto da parte di tutti coloro che non si riconoscono nell’Amministrazione comunale uscente, e solo dopo trarre le necessarie conclusioni.

Programma, competenza e credibilità devono essere, a nostro avviso, le colonne portanti della proposta politica alternativa all’Amministrazione uscente, e su questi temi continueremo a lavorare per costruire un progetto condiviso che sia di gradimento dei cittadini di Bovalino, riservandoci di assumere ogni iniziativa che riterremo necessaria nell’interesse della nostra comunità.