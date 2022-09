BOVALINO Domenica 25 settembre l’evento organizzato dalla “Jasmin’s cinema moda and dance”

R. & P.

BOVALINO- Domenica 25 settembre alle ore 20.30, il Comune di Bovalino ospiterà in Piazza Camillo Costanzo il concerto del gruppo musicale I Frate’, cantanti neomelodici calabresi conosciuti ormai in tutto il mondo.

La serata è organizzata dalla JAsmin’s cinema moda and dance, presieduta da Silvia Nasuti coadiuvata dalle socie Letizia Scarfone e Cetty Scafaria e dall’associazione “5D – Difendiamo i Diritti delle Donne con il Dialogo e la Difesa attiva”, presieduta dalla dottoressa M. Alessandra Polimeno.

Organizzatrice di zona Patrizia Perrone.

Una serata dedicata non solo alla musica ma anche alla moda, cinema e danza in particolare per lanciare un messaggio forte contro la violenza sulle donne, attraverso un flash mob messo a punto dalle ragazze, “Miss dell’ associazione Jasmin’s” che sfileranno in passerella.

Quella de “I Fratè” è una storia di passione e sacrificio: ancor prima della creazione del progetto, nasce un confronto fondato sulla stesura dei testi e sulla proposta di arrangiamenti.

Da qui l’idea di esibirsi come duetto e, come tanti musicisti, iniziano da eventi disparati.

Cresciuti con questo genere musicale si sono fatti spazio in questo mondo a suon di kilometri,con le proprie forze, macinando umiltà e professionalità.

Hanno acquisito la padronanza compositiva per scrivere pezzi autonomamente; partire dalla gavetta, in tale ambiente, è una garanzia.

L’iniziativa si regge inoltre su un’unione sempre più limpida tra i due membri, da cui traspare una sincera stima.

L’intento è chiaro: esprimere degnamente il proprio potenziale in chiave artistica, laddove una semplice frase non basta ed è tutto in sintonia con il cuore dell’ascoltatore.

Reduci dal lancio di brani che hanno già fatto conoscere le loro competenze, ”Amore latino” e “ Gente d’ó sud” e “Cresce forte st’ammore”, I Fratè stanno continuando a farsi conoscere come artisti con l’uscita del disco “Tutto comincia da qui”.

Diversi gli sponsor della serata:FormatCenter Agenzia formativa che si occupa soprattutto del mondo della scuola a 360 gradi elargendo corsi di formazione a tutti i livelli essendo anche partner di alcune università telematiche ed elargendo anche corsi di laurea; Bakary caffe, C e G bomboniere, Sun Beauty centro estetico, Doppio Zero pizzeria rosticceria, Arte Ottica Bianco, PriMaRent noleggio auto Bianco, Pianeta Verde fiori, Gioielleria Battaglia, Ottica Schirripa, Arcobaleno gelateria artigianale, NG auto di Nando BaraTotò e Peppino, Delice Caffè, Caseificio U Massaru, Fairy Creatiins Wedding Planner, Pisciuneri Nicola, SRL vendita legname ingrosso e dettaglio, Farmacia Cristiano, Farmacia Agape, Frutta e verdura Perre.