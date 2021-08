BOVALINO CALCIO A CINQUE Andrea Gelonese rinnova

R. & P.

Ancora un rinnovo in casa Amaranto, per un roster che ormai è quasi completo.

In vista dell’imminente avvio di preparazione, Mister D’Urso abbraccia un giovane di assoluto valore che negli ultimi anni ci ha regalato grandissime soddisfazioni, confermando la bontà del lavoro svolto nel settore giovanile.

Andrea è talentuoso, determinato e ha l’Amaranto cucito addosso, non vede l’ora di dimostrarlo ancora una volta!

Bovalino Calcio a 5 comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del rapporto sportivo con Andrea Gelonese.