BENESTARE Case di gesso sfitte a un euro: pubblicato il bando

Dopo alcune settimane di studio e di lavoro siamo riusciti oggi a pubblicare un nuovo rivoluzionario avviso pubblico che ci consentirà di raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di cittadini che volessero concedere le loro case sfitte al Comune al simbolico prezzo di 1 euro.Diversi, saranno i vantaggi sia per i proprietari e sia per chi deciderà di acquistare.Mentre anche per il Comune ci sarà la possibilità concreta di inserire parte del patrimonio edilizio sfitto (in modo particolare le case di gesso) in progetti finalizzati all’ospitalità diffusa e a forme di “turismo responsabile”.Apprendiamo con soddisfazione che già diversi proprietari hanno spontaneamente dato disponibilità di cedere i propri immobili. Si tratta di un’occasione unica, viste le risorse previste nella nuova programmazione dei finanziamenti dell’Unione Europea. Da parte nostra non mancherà tutto l’impegno possibile, infatti anche il prossimo progetto di Servizio Civile vedrà i volontari impegnati su questo versante.“Il paese di gesso” si realizza attraverso piccoli passi, noi ci crediamo!

Per l’Amministrazione Comunale

Il Sindaco

Avv. Domenico Mantegna