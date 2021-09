BENESTARE Al via il concorso per autista scuolabus

A seguito della Delibera di Giunta comunale n. 38 del 25.05.2021 e la Determina dirigenziale n. 116 del 06.08.2021, si comunica che, venerdì 17 Settembre, è stato pubblicato il bando di concorso per la selezione di un Autista Scuolabus e operatore Specializzato, categoria B3 a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Comune di Benestare.

Buongiorno Le domande di partecipazione potranno pervenire entro il 17 Ottobre:a) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Benestare, nell’ordinario orario di apertura al pubblico. In tal caso farà fede la data ed il numero di protocollo apposti dall’Ufficio medesimo sulla busta dellaDomanda;b) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale da spedirsi al seguente indirizzo: Comune di Benestare, piazza Dante, 1 – 89030 BENESTARE (RC). In tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale della località di partenza purchè, in ogni caso, la domanda pervenga al Comune entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. c) mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: uff.protocollo.benestare@asmepec.itPer ulteriori informazioni sono disponibili e scaricabili sul sito istituzionale dell’ente a questo link: https://www.benestare.asmenet.it

Per l’Amministrazione Comunale

Il Sindaco

Avv. Domenico Mantegna