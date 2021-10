BENESTARE 3,5 milioni per la rete fognaria

R. & P.

Un risultato eclatante e storico per l’Amministrazione comunale di Benestare.Per la Comunità di Benestare intera.Perchè mai, nella storia della cittadina benestarese, si era riusciti a cogliere un finanziamento di tale importo economico.A stabilire il particolare “record” è stata l’Amministrazione Mantegna.La Regione Calabria, ha pubblicato l’elenco di tutti i Comuni ammessi a finanziamento.

E l’imponente progetto definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, è stato finanziato con fondi FSC 2021/2027, che consentiranno di migliorare la qualità dei servizi dei cittadini e garantiranno l’assoluto rispetto dell’ambiente attraverso il riefficientamento della rete fognaria.

Ammontano a quasi 3,5 milioni di euro i fondi in questione che saranno destinati ad adeguare e completare la rete fognaria su tutto il territorio ed in particolar modo nelle frazioni di Canale, Russellina, Scarparina, Piraino, Meta, San Gianni, Cullaro, Drafà ed anche Ancone e Esopo.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importantissimo obiettivo – commenta il Sindaco Domenico Mantegna – che qualifica l’attività della nostra Amministrazione e che è frutto di un attento lavoro di programmazione tecnico-politica.Siamo al cospetto di un risultato che è semplicemente storico e straordinario”.“

L’impegno dei mesi scorsi sul fronte dell’ambiente e della depurazione da i risultati che con tenacia abbiamo cercato di raggiungere – evidenzia il Vicesindaco di Benestare, il geom. Pietro Brancatisano delegato appositamente sulla rete fognaria, – che si ritiene soddisfatto del finanziamento ottenuto, che consentirà, come detto, di estendere la rete fognaria in tantissimi punti del paese che ne erano sprovvisti nonché di adeguare parte di quella già esistente, ivi compreso collegarsi con il depuratore di Bianco”.

Infine, – il Vicesindaco Delegato Brancatisano aggiunge – “è un passo in avanti importante in termini di civiltà per il nostro paese continueremo ad operare senza sosta in modo silenzioso e fattivo per una Benestare sempre migliore e sempre più a portata di cittadino”.

Avv. Domenico Mantegna