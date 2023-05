di Redazione

Sono 226 le località marine che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della “Bandiera Blu”, quest’anno 16 in più rispetto allo scorso anno, con 17 nuovi ingressi (Catanzaro, Rocca Imperiale, San Mauro Cilento, Gatteo, Laigueglia, Sori, Sirmione, Toscano Maderno, Porto San Giorgio, Termoli, San Maurizio D’Opaglio, Verbania, Gallipoli, Isole Tremiti, Leporano, Vieste, Orbetello) e un Comune come Cattolica, non confermato.

Nello specifico, per la Calabria, sono 19 le località premiate: per la provincia reggina oltre Siderno, anche Roccella Jonica e Caulonia; per la provincia di Cosenza, Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana; per la provincia di Crotone, Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto; per la provincia di Catanzaro, Sellia Marina, Soverato; per la provincia di Vibo Valentia, Tropea.

Il riconoscimento è stato assegnato sulla base “della pulizia delle acque, gestione rifiuti, aree verdi, piste ciclabili, servizi sulle spiagge e Comune, strutture alberghiere”.