Avvicendamento al Comando della Guardia Costiera di Roccella

R. & P.

Roccella Jonica – Si è tenuto oggi, nel piazzale antistante la sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, la cerimonia di avvicendamento tra il Comandante cedente Tenente di Vascello (CP) Tommaso D’Arpino, insediatosi il 5 settembre 2020 e destinato presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ed il Comandante accettante T.V. (CP) Daniele Ticconi, che proviene dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo.

In un’atmosfera cordiale, alla presenza delle autorità locali e del personale militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, il Direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata tirrenica, Capitano di Vascello (CP) Giuseppe SCIARRONE, ha voluto porgere il saluto al Tenente di Vascello D’Arpino ed ha dato il benvenuto al Tenente di Vascello Ticconi, riservando parole di elogio al Comandante uscente ed augurando buon vento al nuovo

Comandante, con l’augurio di riuscire a navigare nella medesima rotta tracciata da D’Arpino, in sinergia con le istituzioni civili e militari, e di raggiungere sempre più lusinghieri risultati.

Visibilmente emozionato, il Comandante D’Arpino ha ringraziato tutta la comunità di Roccella Jonica per l’accoglienza prestata a lui e a tutti i suoi uomini e tutti gli Enti che a vario titolo hanno collaborato con la Guardia Costiera di Roccella Jonica. In particolare, il Comandante D’Arpino ha voluto ricordare le numerose operazioni di soccorso in mare effettuate dagli uomini e dalle donne al proprio comando.

Dopo di lui, il saluto del Tenente di Vascello Ticconi che, orgoglioso dell’incarico che è chiamato a ricoprire, intende proseguire sul solco tracciato dal suo predecessore, garantendo il medesimo impegno e la dedizione, per la tutela della legalità e la sicurezza della vita umana in mare con il supporto degli uomini e delle donne dell’Ufficio Circondariale Marittimo.

Il Tenente di Vascello Daniele Ticconi, originario della provincia di Frosinone, al termine degli studi presso l’Accademia Navale di Livorno nel 2013 ha conseguito l’abilitazione alla condotta delle unità navali del Corpo presso il Reparto Supporto Navale di Messina nel 2014, per essere poi destinato presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo, dove ha ricoperto incarichi di carattere operativo, venendo impiegato anche presso la 7^ Squadriglia Guardia Costiera di Lampedusa ed in contesti internazionali presso l’Agenzia Europea Frontex.