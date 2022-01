Assistenza domiciliare malati covid, il consigliere Trimboli interpella il sindaco

R. & P.

SIDERNO – Riceviamo e pubblichiamo l’interpellanza, a firma del consigliere comunale Antonio Cosimo Pio Trimboli, condivisa anche dagli altri consiglieri appartenenti al gruppo di minoranza ‘La Nostra Missione’, indirizzata al sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, e al Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Archinà, a proposito dei servizi a domicilio per i cittadini ammalati di Covid-19.

VISTA l’impennata nei contagi registratasi nelle ultime settimane;

CONSIDERATA:

• l’importanza di tenere altissima l’attenzione, ma anche egualmente l’importanza dell’affrontare con sensibilità il momento, in cui la maggior parte dei positivi è asintomatica ed i sintomatici presentano per ora forme compatibili con la quarantena domiciliare;

• la possibilità di contattare i numeri dedicati del municipio, ma altresì la possibilità di attivare tramite il settore politiche sociali, con eventuale collaborazione della Consulta Giovanile, per chiunque si trovi in isolamento domiciliare e nell’impossibilità materiale di recarsi presso farmacie, supermercati e negozi di prima necessità, un servizio che consenta di far richiesta per il servizio a domicilio.

Si interpellano pertanto il Sindaco e la Giunta ai fini di conoscere:

le Loro intenzioni circa l’attivazione di tale tipologia di servizio con l’intenzione di fornire un consistente aiuto alla cittadinanza, mostrando vicinanza in questo particolare momento di emergenza.

07/01/2022 Trimboli Antonio Cosimo Pio