ASSEMBLEA DEI SINDACI Le opposizioni: “Siderno assente”

DI SEGUITO GLI INTERVENTI DEI GRUPPI DI OPPOSIZIONE DOPO L’ASSEMBLEA DEI SINDACI DI IERI

di Antonio Cosimo Pio Trimboli (La nostra Missione)

Ieri sera, si è svolta a Siderno l’Assemblea dei Sindaci della Locride, con ospiti d’eccezione i Consiglieri Regionali Crinò, Cirillo e Arruzzolo ed il deputato Francesco Cannizzaro.

Il tema centrale di questa assemblea è stata la possibilità di realizzare degli interventi consistenti nel tratto della Strada Statale 106 ricadente nella Provincia di Reggio Calabria. Per questo tratto sembra non esista alcun progetto, quindi, A PRESCINDERE DAL COLORE POLITICO si è deciso di programmare degli step da seguire per poter raggiungere l’obiettivo.

Tutte le figure coinvolte hanno assunto l’impegno di portare avanti questa battaglia, ognuno in base alle proprie possibilità.

L’unica pecca è stata l’assenza degli altri Consiglieri Regionali e degli altri Parlamentari e Senatori rappresentanti del territorio, invitati da Caterina Belcastro, Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Locride, ma anche l’assenza di un rappresentante per Siderno, infatti nè il Sindaco nè un delegato erano presenti all’assemblea, a parte la fugace e muta apparizione dell’Assessore Sgarlato, che per giunta viene convocata a Siderno.

Ritengo davvero inopportuna l’assenza di un rappresentante per l’amministrazione comunale di Siderno, che oltre a porgere i doverosi saluti istituzionali alle autorevoli figure che hanno preso parte all’incontro, avrebbe dovuto “dire la sua” e dimostrare interesse ed entusiasmo verso la trattazione di un argomento di tale importanza come l’AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STATALE 106.

di “Siderno 2030”

SS 106 – SIDERNO ASSENTE

Ancora una volta solo parole da parte della Sindaca.

Appena mercoledì scorso 16 febbraio 2022 la Sindaca di Siderno, in replica all’articolo di Padre Carlino, tra le altre considerazioni, testualmente postava sulla sua pagine di Facebook: “E’ vero che la statale 106 è la madre di tutte le battaglie, ed io sarò in prima linea in tutte le iniziative che si vorranno assumere, assieme agli altri primi cittadini della Locride”.

Ieri sera alla prima rilevante occasione organizzata dal Comitato dei Sindaci della Locride e dal Corsecom, alla presenza di rappresentanti politici regionali e nazionali, per discutere sulla possibilità di realizzare interventi significativi nel tratto della S.S. 106 ricadente nella nostra provincia, arteria da sempre unanimemente ritenuta strategica per qualsiasi ipotesi di sviluppo della zona, il primo cittadino del nostro Comune ha disertato personalmente la riunione e non ha delegato alcun rappresentante della sua maggioranza a presenziare ai lavori dell’assemblea.

Per Siderno2030 quella della dr.ssa Fragomeni è stata sotto l’aspetto politico una scelta negativamente clamorosa laddove si pensi che solamente il comune di Siderno era assente alla riunione (che, peraltro, si è svolta nella sala del nostro Consiglio Comunale) facendoci riportare alla memoria le mancate partecipazioni del nostro Comune in altre assemblee su temi di importantissimo interesse per la comunità sidernese in epoca della gestione Commissariale, come se da allora nulla fosse cambiato.

Vorremmo ricordare alla Sindaca che lei è il primo cittadino del principale paese della Locride e che in tale ruolo è alla nostra gente che deve dare conto e certamente non alla sua parte politica che si appresta ad affrontare una campagna elettorale per il rinnovo delle Camere evidentemente in contrapposizione con i rappresentanti delle forze politiche che ieri sono stati presenti alla riunione.

E’ ora di finirla con gli slogan propagandistici, con vuote parole alle quali non fanno seguito atti conseguenziali. Chiediamo con forza che Siderno sia presente in tutte le prossime occasioni, sappia rappresentare le aspirazioni del suo popolo e riesca a farsi riconoscere il ruolo che gli spetta in ogni ambito uscendo finalmente dall’isolamento politico nel quale da più tempo si trova.