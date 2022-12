di Redazione

SIDERNO – L’Asd Siderno 1911 annuncia un nuovo innesto: si tratta del centrocampista classe 98′ Alex Guttà cresciuto nel settore giovanile della Reggina.

In carriera, ha vestito le maglie di Vigor Lamezia in Serie C, Serie D ed Eccellenza; Locri in Eccellenza e Serie D.

Per lui si tratta di un ritorno, in quanto precedentemente, ha già vestito la maglia della squadra della sua città.