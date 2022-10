di Redazione

SIDERNO – L’Asd Siderno 1911 annuncia in un comunicato stampa ufficiale, un nuovo innesto nella rosa.

Si tratta di Domenico Marcianò centrocampista classe ’89. Marcianò, in precedenza ha vestito le maglie di Locri, Antonimina, Grotteria, Hierax e Bianco in Prima Categoria ed Africo in Promozione.