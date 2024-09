R. & P.

SAN GIOVANNI DI GERACE – Continua il tour “Mankicani” dei QuartAumentata che, per tutta l’estate, ha portato nelle piazze i ritmi travolgenti della band etno-pop, facendo tappa anche al prestigioso Festival “Carpino in folk” e in numerose località turistiche. Un entusiasmante viaggio musicale non ancora concluso, che prevede a breve nuove date.

Lo storico gruppo, che esprime un originalissimo sound, radicato nella tradizione e arricchito da note contemporanee, domenica 15 settembre sarà a San Giovanni di Gerace per la festa di Maria SS. delle Grazie, il 27 settembre a Santena (To) per la festa di San Cosma e Damiano e il 3 ottobre, ancora in Calabria, a Benestare per “Catoja in festa”.

«Siamo felici dell’affetto e del calore che il pubblico ci dona a ogni concerto. I ritmi mediterranei, che sono la nostra cifra distintiva, coinvolgono tantissimi appassionati che ci seguono da tempo e giovanissimi che, invece, ci hanno scoperto da poco. Ci fa molto piacere poter continuare il tour con queste tappe a cui teniamo molto, facendo cantare e ballare insieme a noi la gente nelle piazze» dice Paolo Sofia, frontman e fondatore del gruppo, facendosi portavoce della band di cui fanno parte gli altri due fondatori, Salvatore Gullace e Peppe Platani, polistrumentisti. Con loro partecipano al tour Vincenzo Oppedisano al basso, Fabio Palmitesta alla chitarra elettrica e altri strumenti a corde, Vincenzo Casile alle percussioni, Peppe Stilo alla parte etnica tradizionale, Marika Gatto voce e danze.

A San Giovanni di Gerace sarà ospite il percussionista Giovanni Orlando.

I QuartAumentata, con la loro capacità di fondere sonorità tradizionali e moderne in una proposta artistica coinvolgente, si confermano uno dei gruppi più apprezzati nel panorama della worldmusic.