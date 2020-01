ARDORE Concluso con successo il Winter Village

R. & P.

La comunità ardorese non finisce di stupire.

Dopo un anno intenso di manifestazioni ed eventi di altissimo livello, anche in queste vacanze natalizie il Comune di Ardore è balzato agli onori della cronaca.

Trenta giorni di eventi in una tendostruttura attrezzata in piazza Dante con stand di food, drink e giochi per bambini.

Mercatini di Natale, musica live d’autore, da Mr. Muscolo e i suoi Estrogeni che hanno chiuso la manifestazione, al trio di poesia marginale, e tanti altri che si sono succeduti sul palco; ed ancora le scuole di ballo, le manifestazioni gioiose e partecipate come la corrida, il concerto di Natale con Paolo Sofia e quello di Capodanno con la tribute band di Eros Ramazzotti.

Insomma, un calendario di eventi adatto a grandi e piccini che ha coinvolto cittadini dell’intero comprensorio.

L’impronta della nuova Amministrazione comunale guidata da Giuseppe Campis, l’esperienza di cittadini impegnati da sempre nel volontariato, come Gianfranco Sorbara, sono state essenziali.

La manifestazione è stata positivamente coordinata dalla Proloco, con il nuovo direttivo creato da poche settimane, dinamico e creativo, guidato da Paola Fumagalli, assieme all’Apa, aziende produttive ardoresi, rappresentate dall’imprenditore Francesco Patea e dalla consulta giovanile con Paola Strangio presidente e Marco Pulitanò, consigliere comunale con delega, tra le altre, alle politiche giovanili, tra i promotori.

Una sinergia che ha fatto si che venissero coinvolti centinaia di cittadini e che tutte le fasce d’età e le categorie sociali si sentissero rappresentate.

“Sono orgoglioso di questo gruppo creatosi attorno all’Amministrazione – ha dichiarato il primo cittadino – un gruppo eterogeneo che però si muove in modo omogeneo, questa è la ricetta giusta: essere una squadra”.

“E’ ormai da un anno che ho ritrovato l’entusiasmo smarrito ad Ardore – ha dichiarato poi Sorbara, Anas – e ora mi sto dedicando assieme ai miei soci con grande impegno per il mio paese, e lo facciamo con passione e amore. Prossimo appuntamento a febbraio, con la seconda edizione del Carnevale Ardorese”.

COORDINAMENTO ARDORE TERRA MADRE