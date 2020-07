APERTURA LUNEDI’ 27 LUGLIO UFFICIO POSTALE DI VIA MARCONI Il plauso di Scelgo Locri

R. & P.

Il movimento politico “Scelgo Locri” esprime grande soddisfazione nell’apprendere della ripresa dell’operatività – prevista per il prossimo lunedi – della succursale dell’Ufficio Postale di Locri, sito nella centrale via Marconi, chiuso dallo scorso 12 marzo a seguito della diffusione del virus Covid-19.

A darne comunicazione, il consigliere regionale Giacomo Crinó che a suo tempo si era interessato della vicenda e che ha ricevuto una comunicazione ufficiale direttamente dagli uffici di Poste Italiane.

Come si ricorderà, il nostro movimento si era interessato alla vicenda anche su sollecitazione di numerosi cittadini esasperati dal fatto che, nonostante fossero cessati i provvedimenti emergenziali emanati con diversi DPCM dal Governo, la succursale continuasse a rimanere chiusa e l’Ufficio Postale Centrale di Via Roma, unico ufficio ad essere aperto, continuasse a consentire accesso di utenti in maniera contingentata, tanto che quotidianamente si continuano a registrare interminabili file e inopportuni assembramenti all’esterno dello stesso, dalla mattina alle 6 e fino la sera alle 19.

Una buona notizia, quindi, non solo per i nostri concittadini, ma anche per gli utenti provenienti da tutto il comprensorio, a riprova dell’utilità delle sinergie istituzionali finalizzate alla soluzione concreta dei problemi del territorio, sinergie che altri soggetti politici della nostra città, allo stato, non hanno dimostrato.