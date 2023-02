Agliana: scultura in onore del Generale Dalla Chiesa

di Simona Ansani

AGLIANA – Si è svolta questa mattina la cerimonia di commemorazione dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa presso il Parco Carlo Alberto Dalla Chiessa, davanti alle autorità delle Forze dell’ordine, il primo cittadino Luca Benesperi, il parroco, gli studenti di alcune scuole e i cittadini che per l’occasione erano presenti per la celebrazione.



L’intitolazione della scultura realizzata dal maestro Antonio Bruno e con l’ausilio tecnico dell’architetto Laura Bucciardini, è stata fortemente voluta dall’Associazione dei Carabinieri di Agliana e dal Comando della Stazione dei Carabinieri sempre del comune di Agliana.

L’opera alla cui base ci sono 9 scalini scolpiti sul basamento rappresentano tutti i titoli di carriera del Generale Dalla Chiesa; la stele si poggia su un piastrone raffigurante la Sicilia, luogo dove perse la vita per mano della mafia; due viti spezzate, una simbolo del Generale e l’altra della moglie Emanuela Setti Carraro, anche lei uccisa nella strage di Via Carini in cui fu coinvolto anche l’agente di scorta Domenico Russo.

Foto e video gallery di Simona Ansani