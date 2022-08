AFRICO Uno studio su pastorizia e sostenibilità ambientale sui monti

di Gianluca Albanese

AFRICO NUOVO – “Pastorizia e sostenibilità in Aspromonte”. È il tema della conferenza in programma domani, giovedì I settembre, alle 18,30 nei locali dell’istituto “Serena Iuventus”, in cui il professor Francesco Carrer dell’università britannica di Newcastle presenterà gli obiettivi, le metodologie e i risultati preliminari del progetto “Plas”, avviato nel 2019 per indagare sulla complessa interazione tra strategie pastorali e paesaggi montani nel passato.

Il progetto è finanziato dall’Università di Newcastle e può contare sulla collaborazione di numerosi partner internazionali. Pur essendo principalmente un progetto archeologico, “Plas” utilizza strumenti e approcci mutuati da altre discipline, per trovare nella storia della pastorizia un’interpretazione dei suoi sviluppi attuali e futuri.

Ed è proprio l’Aspromonte uno dei principali casi di studio del progetto, con particolare attenzione per il territorio di Africo Vecchio, storicamente legato all’attività dei pastori. Nel corso degli ultimi due anni sono stati mappati molti siti e percorsi pastorali sui versanti che circondano Africo, documentando anche il loro uso e i loro nomi locali. Il lavoro sul campo è stato integrato dalle informazioni storiche raccolte in archivio e dai racconti dei testimoni diretti delle tradizioni antiche. Il gruppo di ricerca e i collaboratori del progetto “Plas” spiegheranno come le indagini compiute sul territorio e l’uso di nuove tecnologie stiano fornendo informazioni cruciali per comprendere l’evoluzione della pastorizia e i suoi effetti di lungo periodo sugli ambienti e i paesaggi aspromontani.

Domattina, inoltre, avrà luogo una tavola rotonda chiusa al pubblico ma aperta alla partecipazione dei rappresentanti di enti e istituzioni interessati a vario titolo alla pastorizia tradizionale in Aspromonte e ai paesaggi storici a essa legati, al fine di stimolare un dibattito tra esperti e fornire nuovi spunti per lo studio dei paesaggi pastorali, consentendone una migliore comprensione e tutela.

Entrambi gli eventi godono della collaborazione del Comune di Africo.