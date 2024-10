di Patrizia Massara Di Nallo

CAMPO CALABRO – E’ stato inaugurato il Museo Faunistico Diorama,il primo museo dedicato alla fauna dell’Aspromonte. Ubicato nella splendida cornice del Forte Poggio Pignatelli di Campo Calabro,offre ai visitatori la possibilità di compiere un “viaggio” negli ambienti naturali dell’Aspromonte perché le sale espositive rappresentano un concentrato di natura attraverso cui conoscere la biodiversità faunistica del territorio. Partendo dal mare sarà possibile osservare i principali paesaggi aspromontani, tutti popolati da una fauna tra le più ricche ed importanti del Mediterraneo.

Letteralmente affacciato sullo Stretto di Messina, il museo gode di una privilegiata vista panoramica. Infatti,dalla terrazza del Forte Poggio Pignatelli, edificio che ospita il museo, è possibile ammirare uno scenario unico sul braccio di mare che divide Calabria e Sicilia.Natura, storia e tradizioni si intrecciano, regalando ai visitatori un’esperienza di consapevolezza e piacere che solo la natura riesce dare.

Il Museo è composto da 4 sale espositive che ospitano 6 grandi diorami realizzati dal tassidermista reggino Salvatore Piromalli. Ogni diorama riproduce un habitat naturale ed è allestito con una ricca collezione di animali tipici della fauna italiana e dell’Aspromonte. La prima sala è interamente dedicata alla migrazione degli uccelli che attraversano annualmente i cieli dello Stretto di Messina. A seguire, il percorso museale procede con la presentazione delle zone umide costiere, delle zone collinari fino ai boschi dell’alto Aspromonte e delle zone rupestri concludendosi infine con gli animali necrofagi. Tra le tante specie, i visitatori potranno ammirare da vicino le specie simbolo del territorio, come il Lupo, il Capriolo italico ed il Gufo reale. Oltre alle esposizioni, il Museo propone visite guidate, attività didattiche e percorsi escursionistici, offrendo una preziosa occasione per riscoprire la bellezza e la biodiversità di uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo.

Il Museo Faunistico Diorama nasce nel 2024 da un’idea di Giuseppe Martino e Andrea Ciulla che dell’amore del territorio e della natura, della sua conservazione, valorizzazione e divulgazione ne hanno fatto una professione, fondando la società CiMa GReCA srls. Questa società nasce nel 2015 a Reggio Calabria con l’obiettivo di fornire consulenza ambientale e servizi in ambito turistico ricreativo, si occupa di indagini faunistiche e territoriali, progettazione e studi per la valorizzazione del territorio, la salvaguardia e la divulgazione della biodiversità e offre servizi di guida in ambiente naturale e promuove progetti di educazione ambientale per scolaresche. Il Museo è dedicato alla memoria di Sergio Tralongo, primo naturalista reggino del XX secolo che, fin da giovane, ha dedicato la sua vita alla fauna divenendo infine direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Il Museo è visitabile il sabato e la domenica: dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 , mentre durante la settimana è visitabile su prenotazione.