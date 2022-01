50 ANNI DI BRONZI DI RIACE Mercoledì l’incontro dell’Aicc

R. & P.

Nell’anno 2022 ricorre il cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace nei fondali del mare Jonio nella Baia di Riace.

Il ritrovamento avvenne nell’agosto del 1972 e numerosissimi sono stati gli studi effettuati; studi che ancora non chiariscono del tutto la loro storia.

Questo alone di mistero insieme alla loro perfetta esecuzione li ha resi celebri in tutto il mondo e la loro fama si accresce quando di volta in volta ogni intervento di restauro (l’ultimo a Reggio Calabria nel 2015 a cura di Nuccio Schepis) richiama di nuovo l’attenzione su di loro.

Per l’occasione l’Associazione Italiana di Cultura Classica Delegazione della Locride “Maria Stella Triolo” presieduta dalla Prof.ssa Maria Caterina Aiello ha promosso questo incontro a cui partecipano con i loro interventi il Chiarissimo Professore Daniele Castrizio, Ordinario di Numismatica, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina e membro del comitato scientifico del Museo Archeologico di Reggio Calabria che da anni si occupa dello studio delle due statue e la Chiarissima Professoressa Paola Colace già Ordinario di Filologia Classica, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, Presidente Onoraria della AICC della Locride sempre a noi vicina.

La partecipazione delle Associazioni Sidus Club, presieduta da Albarosa Dolfin, che opera sul territorio dal 1983 instancabilmente nella promozione del territorio e dell’AMMI della Locride, presieduta dalla dr.ssa Nicoletta Santoro, testimoniano la sinergia, l’attenzione, la sensibilità e il contributo concreto nella promozione culturale.

Anche la scuola, che nonostante si sia ritrovata ad operare, negli ultimi due anni, in presenza di difficoltà particolari è sempre orientata al futuro promuovendo la conoscenza del passato. Aderiscono infatti alla conferenza Il Liceo Classico Ivo Oliveti, sede legale dell’AICC Delegazione della Locride, Dirigente Dott.ssa Concetta Sinicropi e l’IPSIA Siderno-Locri , Dirigente Prof.re Gaetano Pedullà.

La conferenza si terrà in modalità telematica sulla piattaforma Meet https://meet.google.com/gvo-xkcg-vfm

e in diretta sul Canale YouTube “AICC Delegazione della Locride Maria Stella Triolo”

il 26 gennaio 2022 alle ore 17.00

Maria Caterina Aiello