4 NOVEMBRE A Bovalino Maesano chiama a raccolta le scuole: «Non disperdiamo il ricordo»

Redazione – L’amministrazione comunale di Bovalino si prepara a festeggiare il 4 novembre. «L’obiettivo prioritario – si legge in una nota del Comune – è quello di far conoscere la storia del proprio paese e quella dei cittadini che gli hanno dato lustro con il loro esempio. Celebrare i Caduti nelle guerre significa coinvolgere i giovanissimi e la cittadinanza nel ricordo di fatti e di uomini le cui azioni hanno avuto ripercussioni sul modo di concepire il mondo».

«Tale manifestazione celebrativa assume una accezione ulteriore – scrive il sindaco Maesano – atteso che Bovalino, storicamente, è patria di personaggi che, per la propria ideologia (sia essa religiosa, istituzionale o politica), hanno speso la loro esistenza come il Beato Camillo Costanzo, Gaetano Ruffo e Antonino Marino». L’amministrazione comunale di Bovalino si propone, quindi, di coinvolgere per il prossimo 4 novembre, le istituzioni civili, militari e religiose, le scuole, le associazioni e la cittadinanza tutta in una manifestazione che seguirà il programma indicato di:

• Ore 10.15: raduno delle Autorità, delle scuole e della cittadinanza presso il Parco delle Rimembranze di Bovalino;

• Ore 10.30: Deposizione della corona di alloro e omaggio ai Caduti. Esecuzione della Leggenda del Piave a cura della classe di musica degli alunni dell’I.C. Mario La Cava. Silenzio d ‘Ordinanza.

Il programma, inoltre, prevede il saluto del sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano e le lettura del discorso inviato ogni anno per l’occasione dal Presidente della Repubblica.

Anche gli studenti dell’Iis Francesco La Cava avranno parte attiva con la lettura da dell’elenco dei caduti per la libertà e per l’adempimento del proprio dovere. Il momento di riflessione di chiuderà con la preghiera della pace e l’Inno di Mameli che sarà eseguito dalla classe di musica degli alunni dell’I.C. Mario La Cava.