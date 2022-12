XXX Stagione Teatrale della Locride, a Roccella è andata in scena LA FINTA AMMALATA di Goldoni

di Antonella Scabellone

ROCCELLA JONICA- Continua con successo la XXX Stagione Teatrale della Locride curata dal Centro Teatrale Meridionale diretto da Domenico Pantano.

Lo scorso 8 dicembre, all’Auditorium comunale di Roccella Ionica, è andata di scena “La Finta Ammalata” , un capolavoro di Carlo Goldoni scritto a Venezia nel 1751 in occasione del Carnevale e da allora sempre rappresentato in teatro, fino ai giorni nostri. Sul palcoscenico attori del calibro di Franco Oppini, nelle veste di Pantalone; Giorgio Caprile, che è anche il regista e interpreta il dottor Buonatesta; Miriam Mesturino, la finta ammalata Rosaura che, insieme a Roberto D’Alessandro, lo Speziale, Luca Negroni, il dottor Merlino nonché la maschera dello spettacolo, Giorgia Guerra, nelle vesti di Beatrice, Riccardo Feola, il buono e bello dottor Onesti, e ad Ada Alberti, la serva fedele Agatina, hanno ricostruito, in maniera egregia, l’atmosfera dell’epoca goldoniana, sia nei costumi che nel linguaggio.

La finta ammalata, che è una satira sul mondo della medicina, viene rappresentata attraverso le vicende di Pantalone, uno degli uomini piu ricchi di Venezia, preoccupato per la salute della figlia Rosaura che resta sempre a letto e mostra vari sintomi di malattia, nonostante le amorevoli cure del padre, dell’ amica Beatrice, e della fedele serva Agatina.

Ben presto è chiaro che Rosaura soffre di mal d’amore. E’ innamorata del dottor Onesti, un giovane e aitante medico che l’ha presa in cura e che ha capito la sua finta malattia. Gli altri medici, invece, a cui Pantalone si è rivolto per ulteriore consulto, credono che Rosaura sia gravemente ammalata e necessiti di cure, dall’esito comunque incerto, stante le sue condizioni. In conclusione, come sempre accade nella commedia, il finale è lieto ma, attraverso una vicenda di apparente quotidianità, Goldoni dipinge, con arte e ironia, un quadro della società del tempo, mettendone in evidenza miserie e contraddizioni, oltre che uno spaccato della condizione umana con i suoi sentimenti universali.

La stagione teatrale continua senza sosta con il prossimo appuntamento del 22 dicembre quando, ad andare in scena, sara “Luci del Varietà” all’Auditorium di Roccela Jonica alle 21.