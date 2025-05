di Redazione

MARINA DI GIOIOSA IONICA – Domenica 4 maggio verrà presentato in biblioteca a Gioiosa Marina, alle ore 17,30 l’ ultimo romanzo di Antonella Iaschi: ” Woody Allen sa attendere. Quaderni” Un libro che parla di donne, di famiglia, di forza che riesce a cambiare il destino. Ma parla anche di migrazione nella storia di Oumou una fra le sette protagoniste. Su quella parte l’autrice vuole puntare l’attenzione e lo farà con Valentina Femia che per il suo lavoro di accoglienza con la Croce Rossa al porto di Roccella ha decisamente voce in capitolo.

Queste le parole di Giorgio Demuru che ha presentato il romanzo a Sassari: «Devo dire che la parte africana (che apparentemente potrebbe apparire avulsa dal contesto, ma chiaramente non lo è) ha un rigore e una tensione narrativa difficili da trovare in testi di argomenti simili, dove molto spesso si ricade su frasi a effetto, scene madri ed eccessi “pietistici”».