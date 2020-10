WOODS Bene anche la seconda puntata del programma condotto dalle giovanissime Palermo e Manno

R. & P.

Grande successo per la seconda puntata di Woods: innovativo programma ideato da Giuseppe Mazzaferro, Stefano Marra e Bruno Panuzzo. La seconda puntata è stata trasmessa da Telemia, ieri sera, intorno alle 20,00, ed ha ottenuto un ottimo consenso tra il pubblico. I giovani protagonisti: Alessia Manno e Benedetta Palermo, alla conduzione; Sebastian Febo, Ferdinando Clemente, Bruno Musolino e Lorenzo Violi, impegnati invece all’interno della Book Box Band denominata Woods, sono riusciti a penetrare nel cuore degli spettatori incuriosendo altresì il pubblico dei più giovani. Una gradita conferma quindi, dopo il brillante esordio della scorsa settimana. All’interno delle studio, ha evidenziato la puntata di ieri sera, incominciano ad emergere le personalità dei quattro ragazzi facendo affiorare i primi attriti e le prime gelosie. Riusciranno i quattro protagonisti a completare il percorso e chiudere in bellezza il progetto entro il 31 ottobre prossimo? Ai posteri l’ardua sentenza. Intanto Benedetta Palermo ha incominciato a prendere nota di tutto, a parlare con i quattro protagonisti, a recuperare foto, umori ed atmosfere di questo progetto inedito ed avvincente per il territorio locrideo. Benedetta pubblicherà un libro antologico che racconterà, nei dettagli, questa storia andando a scavare dietro le quinte di Woods tra le curiosità, i retroscena e gli avvenimenti che hanno costruito l’ossatura del programma. Nella puntata di ieri sono state eseguite tre bellissime cover dei Beatles. Nowhere Man; The Ballad of John and Yoko ed A Hard day’s Night. Durante la scorsa settimana sono giunti, direttamente da Roma, i complimenti di Luigi Luppaola (Presidente dell’Official Beatles Fanclub Pepperland) che ha esaltato l’iniziativa definendola lodevole ed originale. Grande merito a Telemia, che ha saputo confezionare e far fluire un prodotto che, senza pretese iniziali, si sta rivelando efficace e coinvolgente puntata dopo puntata. Le canzoni originali e le interpretazioni dei brani dei Beatles sono state curate da Bruno Panuzzo. Le canzoni inedite sono prodotte da Franco Poggiali (Firenze) per la Woods Inc. La immagini ed il montaggio sono opera di Stefano Marra; mentre la produzione è curata da “Punto e Virgola” di Maria Laganà. La parte audio video è stata sapientemente seguita da Nicodemo Ferraro per “Elettroacustica Store & Service.” Questa articolata produzione si concretizza altresì grazie alla collaborazione con i Licei “G. Mazzini” di Locri: nella persona del dirigente Francesco Sacco e delle professoresse Girolama Polifroni e Federica Malara. Di grande rilievo la cooperazione con L’Official Beatles Fanclub Pepperland di Roma.