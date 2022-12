WINTERLAND Le opposizioni chiedono chiarezza sulle procedure

di Gianluca Albanese

SIDERNO – I gruppi di opposizione in consiglio comunale “Siderno 2030” e “La Nostra Missione” hanno protocollato ieri un’interrogazione a risposta scritta sugli adempimenti propedeutici all’organizzazione del cartellone di eventi al villaggio natalizio Winterland.

Prima di passare all’oggetto dell’interrogazione, le due compagini hanno fatto una lunga premessa in cui partono dalla bellezza e dalla magia del Natale ma ricordano altresì “la crisi economica, la peggiore della storia moderna dopo quella del 1929. La pandemia, il mondo che si ferma rimanendo sospeso in un’atmosfera sconosciuta, surreale. La guerra alle porte di casa, mai nessuno delle nuove generazioni e anche di quelle meno giovani avrebbe creduto di vedere scene che fino a quel momento aveva solo studiato sui libri di storia. La crisi energetica, il rischio di passare un inverno al freddo, la paura di un periodo di austerity non si sa quanto grave e quanto lungo, come accadde negli anni ’70”.

Dopo aver tratteggiato questo scenario mondiale a tinte fosche, i due gruppi di opposizione aggiungono che “per tutto questo e per tanto altro siamo felici che la nostra Città, per le imminenti festività natalizie, si presenti vivace, gioiosa e piena di iniziative dedicate soprattutto ma non solo ai nostri giovani. Forse – il riferimento è al villaggio “Locri on ice” – avremmo preferito una maggiore differenziazione delle iniziative rispetto a quelle ormai consolidate dei nostri vicini di casa, ma si sa, tutto è perfettibile e siamo certi che l’amministrazione saprà far crescere e migliorare questi eventi con il supporto dei tanti professionisti del settore di cui si circonda”.

Quindi, con la nota diffusa agli organi di stampa, vanno al “dunque”.

“Ciò che auspichiamo e formalmente chiediamo, è – hanno scritto – il rispetto delle norme, di tutte le norme, in materia di sicurezza, sanità pubblica, igiene, adempimenti amministrativi e fiscali puntuali e trasparenti. Consapevoli e rispettosi del ruolo che i nostri elettori ci hanno affidato, pretendendo che, come forza di minoranza si vigili sull’operato dell’amministrazione, in data odierna abbiamo inviato all’amministrazione comunale una interrogazione a risposta scritta, in cui poniamo delle precise domande sull’ottemperanza degli adempimenti che la legge richiede per l’organizzazione di eventi come il Winterland. Dall’ amministrazione in carica, ci aspettiamo e chiediamo – hanno concluso – che la legalità tanto predicata venga praticata!”.