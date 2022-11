WELFARE DI COMUNITA’ Convegno formativo alla Metro City

R. & P.

Si è concluso ieri il convegno formativo che per due giorni ha visto Reggio Calabria protagonista nella importante discussione sul “Welfare di comunità: un futuro amico delle persone con demenza e dei familiari.

Il convegno ha visto la partecipazione autorevole del Presidente del Consiglio Regionale Mancuso, il Sindaco ff Carmelo Versace e Domenico Mantegna delegato alle politiche sociali della città Metropolitana di Reggio Calabria, di Ernesto Esposito Sub Commissario alla Sanità per la Calabria, e poi, Amalia Bruni scienziata, Maria Pompea Bernardi Dirigente della Regione settore programmazione, Giuseppe Napoli presidente Federsanità ANCI fvg e Vicario nazionale, Giuseppe Varacalli presidente di Federsanità ANCI Calabria, le psicologhe Vittoria Vardè e Valentina Laganà, i Commissari delle Aziende Asp RC Lucia Di Furia e AUO Policlinico Mater Domini Vincenzo La Regina, la dott.ssa Teresa Di Fiandra del Ministero, Marco Trabucchi presidente Associazione Italiana Piscogeriatra, Marco Possenti Segretario Generale Federazione Alzheimer Italia e numerosi altri relatori.

Dalla programmazione all’importanza dell’attenzione per i caregiver, dalle cure territoriali, agli assistenti sociali , tanti i temi trattati. Tutti soddisfatti del convegno appena concluso, e dei temi magistralmente trattati.

Federsanità Anci Calabria ringrazia tutti coloro i quali, professionisti e istituzioni, associazioni e sponsor, hanno collaborato e partecipato al convegno.

Un convegno non è totalmente esaustivo per evadere tutte le risposte alle tante domande, ma serve a porre la base per poter implementare gli argomenti trovando nuovi stimoli e nuove sinergie atte ad attivare azioni concrete.

E, come ha detto il presidente di Federsanità ANCI Calabria chiudendo i lavori:

”la fine di un convegno è solo un nuovo inizio da cui ripartire!”