VIVIBOVALINO Serranò rende noto il nome della lista che lo sostiene

Il comitato “viviBovalino” scioglie ogni riserva e annuncia la sua presenza ufficiale alle

elezioni amministrative 2022. “Abbiamo verificato la disponibilità di Giuseppe Serranò,

che già da tempo era stata posta sul tavolo delle trattative – afferma il gruppo con

soddisfazione – La sua è stata ritenuta una candidatura in grado di contribuire alla

definizione di una coalizione credibile; il suo profilo personale e politico evidenzia

esperienza, competenza e soprattutto concretezza, elementi importanti per

interpretare le esigenze di una cittadina come Bovalino.

Al momento siamo la reale alternativa all’attuale amministrazione, l’alternativa a una Bovalino che punta al domani, in un’ottica di modernità, ma sempre con i piedi ben piantati a terra”. Giuseppe Serranò è il candidato a sindaco di Bovalino e sarà alla guida di una lista elettorale eterogenea che include al suo interno una visione del paese a 360 gradi.

In questo tempo trascorso si è lavorato per formare una lista che fosse un gruppo

compatto, costruendo insieme ai cittadini, le associazioni, una nuova visione del

nostro paese, che deve riscattare la sua immagine nella Locride, e non solo, e deve

avere l’opportunità di esprimere le potenzialità che da troppo tempo sono bloccate

come in una sorta di limbo. Fondamentale è stato sin ora l’ascolto attivo delle diverse

realtà del paese, che hanno permesso di lavorare su un programma che possa offrire

soluzioni concrete e a misura del vissuto bovalinese.

“Il nostro progetto rimane aperto a qualsiasi trattativa – continua il gruppo – La condivisione che ha accompagnato questo percorso di costruzione di un’idea di sviluppo di Bovalino diversa e alternativa da quella proposta dall’attuale amministrazione, rimane obiettivo di questa fase pre-elettorale. E’ in atto un dialogo costruttivo e convergente anche con le altre forze politiche che, con grande senso di responsabilità, stanno mostrando capacità di sintesi e lungimiranza.

E’ urgente che il gruppo definisca, nel più breve tempo possibile, la cornice programmatica che dovrà caratterizzare la struttura stessa del progetto: è questo un elemento primario, non solo per vincere le elezioni, ma soprattutto per governare con chiarezza, convinzione e condivisione. Insieme alle forze politiche, le parti sociali, le associazioni e i cittadini singoli stiamo lavorando per realizzare una grande squadra nell’esclusivo interesse di Bovalino, costruendo sin d’ora percorsi che si concretizzeranno in una guida salda e lungimirante per la nostra cittadina”.