Vittime di Coronavirus, il 18 marzo a Locri bandiere a mezz’asta

R & P

Il comune di Locri aderisce con commozione e rispetto all’invito dell’Anci che ha inteso ricordare le vittime del Covid-19.

Nelle prossime ore, il Parlamento italiano istituirà, con legge, la giornata nazionale per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia.

“In concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei Ministri, prevista per domani ore 11, l’Anci invita i sindaci a ritrovarsi davanti al proprio Municipio, indossando la fascia tricolare, per osservare un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana esposta a mezz’asta.

Locri è vicino a tutte le vittime di Covid-19 e accanto alle famiglie degli 11 locresi deceduti da questo terribile virus.