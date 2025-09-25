R. & P.

<<L’incontro con il Ministro Calderone è stato un momento importante per la Calabria per ribadire l’impegno del centro destra sul mondo del lavoro. Il governo di Roberto Occhiuto ha agito per il lavoro vero e senza precariato o assistenzialismo! In poco tempo abbiamo gettato le basi e gli strumenti per creare occupazione; un percorso complesso ma necessario per continuare a far crescere le opportunità nella nostra Regione Calabria. Lo abbiamo fatto insieme. Al ministro dico grazie per l’ascolto che il Governo di Giorgia Meloni ha riservato verso i nostri territori. E non lo diciamo noi! Ma i dati: “La Calabria sta crescendo”! E lo confermano le parole del ministro Calderone: “Occupazione in crescita, bene la Calabria.Tra le regioni del sud quella con le migliori performance”. >>

Lo afferma Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro della Regione, durante l’incontro “La Calabria è lavoro” con il Ministro Calderone nella Città di Reggio Calabria, organizzato dal coordinamento provinciale di Reggio Calabria di Fratellid’Italia.

Il tour ha visto anche il ministro far visita alla sede Arpal, Agenzia per il lavoro.

<<Dopo anni di impegno, con grandi risultati, oggi la presenza del Ministro testimonia quella che è stata un’ importante attività messa in campo in questi anni dal Dipartimento lavoro insieme ad Arpal Calabria – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, Centri per l’Impiego Calabria , associazioni di categoria e sindacati. Il piano di potenziamento, il piano per l’occupazione, la legge sul lsvoro, le misure per le politiche attive, tanti risultati raggiunti, grazie all’aiuto del nostro Governo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali . Siamo orgogliosi del lavoro fatto e proseguiremo con più determinazione e consapevolezza>>, conclude Calabrese