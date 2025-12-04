R. & P.

In occasione delle festività pre-natalizie, il Nucleo Cinofili dell’ UCSN della Sezione della Calabria ed il Caninum Dog Relais (Centro Cinofilo Regionale Cinofilo ENCI), hanno visitato il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, guidato dalla primaria, dottoressa Mimma Caloiero, che ha sempre accolto con entusiasmo questa visita davvero speciale: una sessione di Pet Therapy con tre straordinari compagni a quattro zampe – Mae, Lily e Butcher – cani altamente specializzati in attività di salvataggio, soccorso e di sicurezza ambientale.

Mae, un labrador retriever esperta in salvataggio nautico (mare, laghi e fiumi) e ricerca a persona scomparsa in superficie e macerie; Lily, labrador retriever e figlia di Mae, formata nel salvataggio nautico (mare, laghi e fiumi) e nella ricerca di esplosivi, armi e di inneschi di incendi dolosi; ed infine Butcher, pastore belga Malinois, specializzato nella ricerca di persone scomparse in superficie e macerie e nel salvataggio nautico (mare, laghi e fiume), hanno portato gioia, serenità e un’atmosfera di autentico affetto ai piccoli pazienti del reparto.

La presenza dei tre cani ha regalato ai bambini momenti di spensieratezza indimenticabili: i piccoli pazienti e i loro familiari si sono mostrati felicissimi, coinvolti e commossi dall’energia positiva e dall’amore che Mae, Lily e Butcher hanno saputo trasmettere.

I sorrisi, gli abbracci e la curiosità dei bambini hanno illuminato il reparto, trasformando una giornata di cura in un’esperienza di gioia condivisa.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa per avvicinare i bambini a un’esperienza emozionale positiva e terapeutica.

Il contatto con gli animali, reso possibile grazie alla professionalità dei loro conduttori, ha favorito un clima di leggerezza, fiducia e benessere, dimostrando ancora una volta quanto la Pet Therapy possa essere un importante sostegno durante il percorso di cura.

Un sentito ed affettuoso ringraziamento va alla primaria del reparto, dottoressa Mimma Caloiero, un immenso esempio di dedizione e umanità, che con sensibilità e apertura continua a promuovere iniziative innovative e vicine ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Un grazie speciale è rivolto anche a tutto il personale sanitario, sempre pronto ad accogliere progetti che portano valore umano oltre che clinico, e che ogni giorno si impegna con professionalità e amore nel prendersi cura dei bambini ricoverati.

La visita di Mae, Lily e Butcher ha ricordato a tutti che la cura passa anche attraverso un sorriso, una carezza e la magia di sentirsi meno soli.

Un messaggio potente, soprattutto a ridosso del Natale, quando la solidarietà e l’amore diventano doni preziosi.

Noi del nucleo cinofili UCSN – Caninum Dog Relais in questione, in questo periodo di festività non lasceremo solo/a nessuno/a, in quanto per noi è solo un amore grande da dividere insieme.