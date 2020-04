Violenza domestica, la Regione Calabria realizza uno spot per promuovere l’app Youpol

di Antonella Scabellone

SIDERNO-Dallo scorso 27 marzo YOUPOL, l’app realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e bullismo, è stata estesa anche ai reati di violenza domestica. L’iniziativa nasce dalle criticità del particolare momento storico che stiamo vivendo, allo scopo di contenere alcuni fenomeni che, a causa dell’ emergenza Coronavirus, e delle misure restrittive imposte per bloccare il contagio, potrebbero avere un incremento.

Per pubblicizzare questo importante servizio la Commissione per i diritti e le pari Opportunità della Regione Calabria, insieme all’ufficio della consigliera Pari Opportunità Tonia Stumpo, ha realizzato uno spot dove tutte le vittime di violenza vengono invitate a denunciare. Oltre all’app Youpol, caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato, le persone interessate possono ricorrere al numero gratuito 1522.

A spiegare l’iniziativa l’avvocato Serena Multari, originaria di Siderno (RC), che da tempo si batte per la tutela dei diritti di fasce deboli e donne vittime di violenza: “Lo scopo della Commissione regionale Pari Opportunità, di cui faccio parte, è sensibilizzare la politica a legiferare e adottare buone pratiche su queste tematiche- spiega. Lo spot ha una funzione divulgativa, per far conoscere il numero 1522 e l’ app Youpol. Le violenze ci sono, ma c’è fortissima resistenza a denunciare per paura del dopo. A tal proposito io ritengo che la donna che denuncia andrebbe solo in casi particolari allontanata dal suo ambiente e portata nelle case rifugio con i figli (specie di questi tempi, non essendo le stesse attrezzate con adeguate modalità di accoglienza anticovid-19). Bisognerebbe, invece, insistere su altre forme di tutelata che portino a conseguenze meno traumatiche per la vittima, per esempio allontanando dalla casa familiare il coniuge/compagno e imponendogli il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna per ragioni di lavoro o altro. In questo periodo di convivenze forzate, già di per sè difficili-conclude Serena Multari- diversi Tribunali hanno applicato l’ allontanamento dalla casa familiare degli uomini violenti; ciò rassicura anche la vittima che si sente più tutelata e si convince a denunciare”.

La Commissione Regionale per i Diritti e le Pari Opportunità Regione Calabria, di cui fa parte di diritto la consigliera regionale di parità Tonia Stumpo, risulta così composta:

Cinzia Nava presidente

Monica Falcomatà vice presidente

Componenti

Anna Briante

Emira Ciodaro

Serena Multari

Mihaela Cristescu

Nicoletta Perrotti

Lucrezia Romeo

Maria Rita Stilo

Silvana Salvaggio

Franca Milazzo

Elena Morano Cinque

Irene Calabrò