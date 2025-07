di Redazione

È Vincenzo Carabetta il primo laureato in Calabria in “Scienze biologiche per l’ambiente”, nuova facoltà dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, presente sul territorio da tre anni e che ogni anno, conta in media circa 40/50 iscritti.

A soli 21 anni, il 25 luglio scorso, il giovane ha così ottenuto l’abilitazione come “biologo junior”, un risultato che è il frutto di grande impegno, passione e tenacia, qualità che lo hanno contraddistinto fin negli anni di studente del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G.Mazzini” di Locri.

L’argomento scelto da Carabetta per la sua tesi di laurea è stato il “carcinoma mammario” «un tema – ha commentato – estremamente complesso ed al contempo rilevante non solo per conoscere gli aspetti legati alla prevenzione e alla cura ma anche per comprendere meglio le sostanze con cui entriamo quotidianamente in contatto e che possono contribuire a provocarlo. Un lavoro certosino condotto grazie anche al supporto della mia relatrice, la docente Elzbieta Janda, una delle ricercatrici più note dell’Università di Catanzaro che mi ha proposto di pubblicare il mio elaborato su una rivista scientifica inglese».

Tra i prossimi obiettivi di Vincenzo Carabetta, il proseguimento degli studi con il conseguimento della laurea magistrale in Biologia molecolare medica ed a seguire, la laurea in Medicina e Chirurgia.