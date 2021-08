VILLAGGIO MOLETI Seconda edizione della Festa della Montagna

di Gianluca Albanese

CIMINA’ – Valorizzare il Villaggio Moleti e le sue bellezze, così come tutto l’Aspromonte. E’ stato questo lo spirito che ha animato la seconda edizione della Festa della Montagna che ha avuto luogo proprio al villaggio sito nel territorio di di Ciminà e che ha coinvolto numerosi soggetti, dall’osservatorio ambientale “Diritto per la vita” al comitato pro Moleti, passando per l’ente Parco d’Aspromonte, il Comune di Ciminà, il GAL “Terre Locridee”, il Masci e il Moto Club “Magna Grecia” di Locri, solo per citarne alcuni.

La mattinata è iniziata con una breve passeggiata attorno alla zona del laghetto, che ha permesso ai presenti di apprezzare l’area picnic e il percorso di trekking in mezzo alla fitta vegetazione.

Il presidente dell’osservatorio ambientale “Diritto per la Vita” Arturo Rocca ha fatto da Cicerone, evidenziando le bellezze dei luoghi ma anche alcune scelte politiche sbagliate dei decenni precedenti “Quando – ha sottolineato Rocca – si scelse di piantare numerosi pini che, a differenza di altre specie di alberi, sono quelli che non si rigenerano dopo gli incendi”.

Già, gli incendi.

Non è mancata una discussione sulle problematiche di questi ultimi giorni e sulla cura che i cittadini per primi devono riporre per la manutenzione e la pulizia della montagna, vista come precondizione per uno sviluppo turistico della meravigliosa zona.

Particolarmente significativa è stata la presentazione del romanzo “Il Fago” di Paolo Fragomeni, proprio sotto un faggio simile a quello ritratto in copertina e che ha ispirato la narrazione dello scrittore sidernese.

Tra i molti intervenuti al dibattito, citiamo il presidente del comitato pro Moleti professor Pipicelli, il consigliere metropolitano Rudi Lizzi, il sindaco di Ciminà Giusy Caruso e il presidente del GAL Terre Locridee.

A dare colore e contenuti alla giornata gli scout del Masci di Locri e i centauri del moto club “Magna Grecia”.

Dopo il pranzo a prezzo politico, la giornata è proseguita coi giochi “per i bambini di tutte le età” a cura del Masci di Locri.

A breve un foto-video reportage del nostro Enzo Lacopo, presente all’iniziativa.