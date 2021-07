“VIA MEDITERRANEO AL BUIO” Lettera aperta di una cittadina

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Sono alla ricerca di persone che abbiano senso di responsabilità e voglia di far crescere il proprio paese.

Esistono ? Ho i miei dubbi.

Da svariati mesi lungo la via Mediterraneo ( statale 106 ) i nuovi lampioni non si vogliono accendere o meglio gli organi preposti all’interno del Comune sonnecchiano, tenendo gli interruttori spenti.

A stare al buio, infatti, sono tutte le famiglie di Siderno che vivono dall’angolo della via Carrera sino all’ Hotel President.

Agli olezzi della discarica ora si sono aggiunte le tenebre.

Sono stanca del solito lassismo ,sono indignata nel vedere gente occupare posti di comando senza produrre benefici ai cittadini.

Basta!

Il paese è di tutti e chi si assume la responsabilità di gestirlo deve avere tutte le carte in regola per farlo; onestà, serietà e capacità organizzative sono le doti che ci interessano, altrimenti la nostra povera Siderno andrà alla deriva come una nave che imbarca acqua ed è pronta ad affondare negli abissi.

Eliana Pancallo