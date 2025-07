di Simona Masciaga

SIDERNO – Via alla XIV edizione di Sette libri per Sette sere organizzata da AALB (Associazione Amici del libro e della biblioteca di Siderno) con il testo di Angela Padrone ” Scrivere al tempo di ChatGPT, presentato da Emmida Multari e Teresa Corsaro. Un testo attualissimo che mette in risalto l’ allontanamento dalla scrittura e lettura tradizionale dando spazio ad un robot che ” ripete a pappagallo” ( come asserisce l ‘ autrice) tutte le nozioni attinte da internet. Racconti e consigli su come scrivere bene e l importanza della lettura hanno coinvolto il numeroso pubblico attento.

Per l’Arte, giunta alla VI edizione, ad aprire la mostra è stata Mariella Larone con i suoi splendidi gioielli ispirati ai monili della Magna Grecia e i suoi dipinti tranquilli raffiguranti scorci della nostra Calabria. L’ artista da ben 35 anni si diletta nella riproduzione di gioielli in bronzo, rame, argento e oro cesellati a mano con pietre dure,.perle e coralli dietro uno studio approfondito. I suoi dipinti, realizzati con tecniche differenti, riflettono tocchi di luce decisi e smaglianti, trasmettendo tranquillità all’ osservatore: pennellate accurate usate per i particolari arricchiscono i suoi dipinti rendendoli unici. Da sottolineare anche l’impegno sociale della Larone la quale devolve una parte dei proventi provenienti dalla vendita delle sue realizzazioni ad una associazione che si occupa di bambini autistici.