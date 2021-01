Vespa club Siderno, rinnovato il direttivo. Il Presidente è Luciano Morabito

di Redazione

SIDERNO- Rinnovato per il prossimo biennio il direttivo del Vespa club di Siderno. Le votazioni si sono tenute lo scorso sabato, 9 gennaio, presso la sede del club sita in Siderno, in via Carlo Pisacane n°3.

La riunione, convocata per le ore 15:00, ha avuto inizio poco dopo ed è stata presieduta dalla Signora Rosa Galea, eletta all’unanimità dei presenti presidente del seggio elettorale, coadiuvata dalla socia Rita Mazzaferro, che ha svolto le funzioni di segretaria e scrutatrice. Le votazioni sono andate avanti ordinatamente, con pochissima affluenza e presenza di soci, anche a causa delle restrizioni del COVID-19.

Alle 19:04, dichiarata la chiusura del seggio, dopo lo spoglio, venivano eletti: Presidente, MORABITO Luciano; Vicepresidente, SALVATORE Cosimo; Segretario, VITALE Giuseppe, e Tesoriere VERTERAMO Antonio. Eletto un solo consigliere, GALLUZZO Giuseppe.

Un augurio di buon lavoro al Nuovo Direttivo dalla Redazione di Lente Locale.