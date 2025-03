di Mario Murdolo (foto fonte diocesitn.it)

LOCRI – Il suino nero d’Aspromonte, patrimonio da salvaguardare e risorsa per la Locride. Questo il tema del convegno organizzato dal Gal della Locride del Presidente Francesco Macrì. Per l’occasione sono stati invitati importanti personaggi politici, religiosi, docenti universitari ed esperti amministrativi, come il direttore del Gal Locride Guido Mignolli, in video il messaggio del Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, l’assessore regionale Gianluca Gallo e il professore Giuseppe Maiorano, che ha relazionato sugli studi effettuati sul suino nero.

Il maiale nero viene allevato da 25 addetti nei boschi dell’Aspromonte e si nutre di ghiande e di radici e questo tipo di alimentazione garantisce la produzione di una carne di altissima qualità. L’eccezionalità e unicità di questa specie rappresenta, pertanto un grande valore socio-economico e culturale da conservare e valorizzare ha affermato, Giuseppe Maiorano, professore ordinario di zootecnia speciale dell’Università degli studi del Molise responsabile della ricerca. Monsignor Bregantini, già vescovo della Diocesi Locri Gerace, ha il merito di aver avviato l’attività di cooperazione nel comparto agricolo della Locride e dell’allevamento del suino nero d’Aspromonte, si è congratulato con gli organizzatori per l’importante iniziativa, riaffermando la grande importanza e opportunità che rappresenta da questo speciale comparto, considerando ciò un dono di Dio che non va sprecato e ha invitato i presenti a continuare su questa giusta strada con grande dedizione garantendo la sua consueta e calorosa vicinanza.

Il Presidente del Gal Locride Francesco Macrì ha affermato che se è stato organizzato questo incontro avente per oggetto la valorizzazione e il rilancio dell’allevamento del suino nero d’Aspromonte è perché siamo convinti che esso rappresenta prima di tutto una unicità della nostra terra ma principalmente una fonte di reddito e di occupazione e di sviluppo dell’economia locale. Anche il Direttore del Gal Guido Mignolli , esperto in progetti e bandi regionali, ha confermato le argomentazioni e le idee degli altri convenuti. L’Assessore Gallo, dichiarandosi soddisfatto della importante manifestazione ha espresso il suo impegno per sostenere e supportare un progetto cosi meritevole di attenzione.

Alla fine della manifestazione il presidente del Gal Macrì, ha comunicato che fra pochi giorni ci sarà un’altra importante iniziativa del Gal su Bivongi, nello specifico sulla pianta della “MANNA”.