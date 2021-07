VERSO LE ELEZIONI Graziano (Pd): “Bruni unica opprtunità”

R. & P.

“Lo scontro nel centrodestra calabrese è tutto sulla spartizione di poltrone, in primis quella di Spirlì, in continuità con la crisi nazionale sulle poltrone in RAI, le ultime dichiarazioni di Salvini ce lo confermano.

I calabresi, i temi e i metodi non occupano nessuno spazio in questa rottura politica, la Calabria per il centrodestra è solo un incastro d’interessi. L’unica opportunità per cambiare la Calabria è votare Amalia Bruni”. Lo dichiara Stefano Graziano, commissario del Partito Democratico della Calabria.