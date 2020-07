VERSO LE ELEZIONI COMUNALI #InpiediperSiderno incontra alcune figure politiche e professionali della città

di Gianluca Albanese

SIDERNO – #inpiedipersiderno fa sul serio. Il movimento politico-culturale sorto poche settimane fa e che guarda con interesse alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre, nella prospettiva del rilancio amministrativo della città, dopo due anni di commissariamento del consiglio comunale, è pronto a confrontarsi ufficialmente con altre figure politiche sidernesi.

Proprio così, dopo aver lanciato l’hashtag divenuto ormai celebre in città, informato gli organi di stampa della costituzione del movimento e affisso striscioni sui luoghi simbolo della città che necessitano del giusto rilancio, questa sera #inpiedipersiderno incontrerà alcune figure politiche cittadine invitate non tanto come espressione di altri movimenti o partiti politici ma per le loro attitudini e doti professionali e personali.

Questo è quanto siamo riusciti ad apprendere – si badi bene – non da fonti interne al movimento #inpiedipersiderno ma comunque da fonti accreditate.

Vedremo domani, al termine del confronto odierno, se ci saranno punti di convergenza tali da corroborare la proposta politica di #inpiedipersiderno che ha già fatto sapere a diversi interlocutori politici cittadini di puntare a un rinnovamento radicale del modo di amministrare e della classe dirigente cittadina.