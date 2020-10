Verso le elezioni comunali. A Siderno e Delianuova si vota il 22 e il 23 novembre

Turno elettorale straordinario nei Comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ex art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di domenica 22 novembre e lunedì 23 novembre 2020, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 6 dicembre e di lunedì 7 dicembre 2020.

Con Decreto del 28 settembre 2020, il Ministro dell’interno ha fissato per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2020 con eventuale turno di ballottaggio di domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020, la data di svolgimento del turno elettorale straordinario di cui all’art. 143 comma 10, del D.Lgs.n- 267/2000, per il rinnovo degli organi di governo dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare,

Allo svolgimento del turno elettorale straordinario risultano interessati in Calabria gli Enti locali di Casabona e Crucoli in provincia di Crotone ed i Comuni di Siderno e Delianuova nella Città metropolitana di Reggio Calabria, mentre in Sicilia, Regione a statuto speciale, è interessato il Comune di Vittoria (Ragusa).

CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA