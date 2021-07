VERSACE (METROCITY) “Il liceo artistico rimarrà a Siderno”

di Gianluca Albanese

SIDERNO – “Il liceo artistico rimane a Siderno”. La frase che molti volevano sentire (compresi un paio di docenti presenti in sala) è stata pronunciata proprio dal consigliere metropolitano Carmelo Versace, intervenuto nel corso della conferenza stampa indetta da Pd e Azione questa mattina nella sede dei democrat.

Sollecitato dalla stampa, Versace ha chiarito che “La Città Metropolitana, nelle scorse settimane, aveva ottenuto un finanziamento per la verifica della sicurezza degli edifici scolastici che ha portato al monitoraggio di 47 scuole di tutto il territorio metropoliano. Il liceo artistico di Siderno e due edifici non locridei, a seguito dei rilievi tecnici compiuti, hanno mostrato delle criticità. Tuttavia – ha proseguito Versace – la priorità dell’Ente è quella di recuperare gli immobili originari, sui quali si stanno compiendo ulteriori verifiche tecniche con strumenti ancora più sofisticati e, anche se non sono abituato a dare date, mi auguro che per la fine di luglio potremo disporre degli esiti di queste nuove verifiche”.

E poi?

Versace ha aggiunto che “Se i dati dovessero fornire risposte definitive per questi tre istituti che hanno manifestato criticità entro agosto decideremo se fare tornare studenti e personale scolastico negli istituti o se optare per soluzioni alternative che ho già individuato senza dover procedere a nuovi procedimenti di locazione. Insieme alla Commissione Straordinaria al vertice del Comune di Siderno – ha spiegato Versace – stiamo monitorando la soluzione relativa al liceo artistico e a una scuola media, approfondendo il censimento e la potenziale individuazione di edifici alternativi tra quelli già di proprietà della Città Metropolitana e anche quelli di proprietà pubblica diversa, pensando anche ad alcuni beni confiscati, ma sempre a Siderno. Io la soluzione ce l’ho pronta – ha concluso Versace – ma correttezza istituzionale mi impone di comunicarla in via preliminare ai dirigenti. Di sicuro, posso dire che il liceo artistico rimarrà a Siderno”.