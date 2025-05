R. & P.

SIDERNO – Il 24 maggio 2005 il nostro concittadino Gianluca Congiusta veniva assassinato mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro. Questa comunità non lo ha dimenticato. Non può e non vuole dimenticare il suo sorriso contagioso, la sua operosità, la sua disponibilità a aiutare il prossimo, la sua voglia di vivere, il suo innovativo spirito imprenditoriale e il suo entusiasmo.

Vent’anni dopo quel barbaro delitto, perpetrato con modalità mafiose, la Città di Siderno vuole ricordarlo con una manifestazione promossa insieme ai suoi familiari, che avrà luogo lunedì 26 maggio alle 10:30 nella sala delle adunanze del palazzo municipale e che s’inquadra nel solco delle numerose iniziative che l’Amministrazione Comunale ha organizzato per diffondere la cultura della legalità e della lotta contro ogni forma di mafia.

Inoltre, al fine di diffondere la conoscenza della figura di Gianluca Congiusta e di trasmetterne i valori di generosità e impegno sociale alle giovani generazioni, la giunta comunale ha istituito, con deliberazione n° 120 del 20 maggio, due borse di studio da € 250 ciascuna a lui intitolate per gli studenti meritevoli residenti e frequentanti la terza classe delle scuole secondarie di primo grado della Città di Siderno per l’anno scolastico in corso.

Il bando di concorso è stato pubblicato sull’albo pretorio del sito del Comune di Siderno, unitamente al modello di domanda da far pervenire entro le ore 12 di lunedì 21 luglio al protocollo dell’Ente, con consegna a mano negli orari e nei giorni di apertura al pubblico o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le borse di studio saranno consegnate nel corso di una cerimonia pubblica commemorativa che avrà luogo il prossimo 19 dicembre, giorno della nascita di Gianluca Congiusta.