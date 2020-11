VARIANTE “B” DELLA S. S. 106 Chiusura per lavori del tratto tra l’uscita e lo svincolo “Gioiosa Est”

R. & P.

CALABRIA, ANAS: LAVORI SULLA SS106 VAR/B, NEL COMUNE DI ROCCELLA JONICA, IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIAda domani chiusura della carreggiata in direzione sud ripristino della pavimentazione all’interno della galleria Giulia Catanzaro, 10 novembre 2020 Lungo la strada statale 106 Var/B, per i lavori di risanamento della sovrastruttura stradale, si rendono necessarie delle limitazioni al transito nel territorio comunale di Roccella in provincia di Reggio Calabria. Per consentire la realizzazione degli interventi, da domani, mercoledì 11 novembre e fino a venerdì 11 dicembre 2020, sarà in vigore la chiusura al transito della carreggiata sud tra il km 28,900 (rotatoria di Roccella Jonica) e il km 20,400 (svincolo di Gioiosa Est). Le attività, riguardano, nel dettaglio, la ricostruzione della sovrastruttura stradale e delle relative opere idrauliche, all’interno della galleria Giulia. Il traffico veicolare potrà utilizzare il percorso alternativo:SS 106 “Jonica” dal km 118,600 (rotatoria di Roccella Ionica) al km 110,440 (rotatoria svincolo di Gioiosa EST) in direzione Reggio Calabria. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito ‪800.841.148‬.