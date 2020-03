VARATA LA NUOVA GIUNTA REGIONALE Sandra Polimeno (FdI) plaude alla nomina di Orsomarso

R. & P.

In un periodo difficile e pieno di incertezze è arrivata la guida governativa regionale. Con la definizione degli ultimi assessorati e le relative nomine, la Presidente Jole Santelli non solo ha chiuso un iter importante ma anche reso operativo un governo calabrese che dovrà affrontare, in tutti i campi di competenza, gli effetti di una crisi che mai avremmo pensato di dover affrontare.

Auguro quindi a tutta la giunta regionale e in particolar modo all’assessore espressione di Fratelli D’Italia, Fausto Orsomarso, di poter affrontare con forza l’incarico assegnato, sapendo di poter contare non solo sui consiglieri regionali ma su tutta la coalizione che ha vinto la competizione regionale. Proprio Fausto Orsomarso viene investito di deleghe importanti, che guarderanno al suo operato appena finita l’emergenza sanitaria. Un momento difficile dove le nostre imprese dovranno essere pronte ad affrontare l’impatto economico del Coronavirus. Le capacità di Orsomarso però sono indubbie e so che grandi cose verranno realizzate a favore delle nostre aziende. Quindi un forte augurio direttamente al collega di partito e un incoraggiamento alla Presidente, che sta affrontando un difficilissimo battesimo del fuoco nella guida regionale.

Le istituzioni sono faro di riferimento nei momenti più difficili e la Presidente Santelli sta operando con grande attenzione, adesso la Giunta è formata e una ulteriore istituzione si pone come appoggio per la popolazione calabrese. Ora tocca anche al Consiglio regionale, che mi auguro possa prendere al più presto la sua attività, per incoraggiare chi opera, per sostenere chi combatte e per lavorare alle soluzioni possibili, insieme all’importante ruolo istituzionale e di dialogo con tutti i territori rappresentati dai singoli consiglieri.

Non posso, nella qualità di responsabile provinciale del dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia della provincia di Reggio non invitare tutti a seguire le indicazioni per frenare il contagio del Coronavirus. Un comportamento responsabile da parte di cittadini responsabili. Le istituzioni si stanno preparando al cosiddetto “picco”. Invito tutti a seguire i canali istituzionali delle comunicazioni, a non farsi prendere dal panico quando circolano informazioni non avallate da fonti istituzionali. Diffondere il panico è da irresponsabili, i calabresi sanno rispettare le regole e possono essere da esempio per le altre regioni.

M. Alessandra Polimeno

Capogruppo “Nuova Calabria”- Bovalino

Responsabile prov.le Dip. Sanità – FdI