VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE Venerdì 5 giugno un nuovo Webinar della Hermes 4.0

Venerdì 5 giugno alle ore 19:00 è in programma il webinar “La Valutazione di Impatto Sociale”, promosso da Hermes 4.0 cooperativa sociale, Centrale Valutativa s.r.l., Q&A s.r.l. società tra professionisti e dall’associazione IfoRD.

Il webinar sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook di Hermes 4.0.

La valutazione di impatto sociale è stata introdotta dall’art.2 della legge relativa alla Riforma del Terzo Settore (legge n. 106/2016) :“È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e della pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”.

Durante l’incontro, pertanto, si intende trattare il tema del riconoscimento del valore sociale dell’operato del Terzo Settore, e orientare gli Enti verso questa pratica innovativa.

Il webinar è dedicato in particolare agli Enti del terzo settore (Ets), per i quali la valutazione dell’impatto sociale è un adempimento non obbligatorio. Il rapporto sulla valutazione dell’impatto sociale rappresenta infatti un allegato facoltativo al bilancio sociale.

Le pubbliche amministrazioni possono chiedere la rendicontazione dell’impatto sociale agli Ets, per l’affidamento di interventi che durino almeno 18 mesi, abbiano un valore economico superiore a 1 milione di euro, con una dimensione geografica interregionale, nazionale o internazionale.

Interverranno nel webinar Massimo Leone (Q&A s.r.l. società tra professionisti), Federica Roccisano (Cooperativa Sociale Hermes 4.0), Fabrizio Tenna (Centrale Valutativa s.r.l.). I partecipanti potranno rivolgere domande ai relatori.

Si può partecipare in diretta sulla piattaforma Zoom di Hermes 4.0, iscrivendosi con una e-mail da inviare all’indirizzo info@hermes4punto0.it.