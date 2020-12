VALORIZZAZIONE DEI BORGHI DELLA CALABRIA 11 i Comuni della Locride ammessi ai finanziamenti

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Sono undici i Comuni della Locride che sono stati ammessi alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico per la valorizzazione dei borghi della Calabria per il quale è stato approvato il decreto dirigenziale che finanzia i progetti di valorizzazione.

Una bella soddisfazione per gli amministratori e gli apparati burocratici che hanno raggiunto il punteggio superiore a quella soglia che permette l’ammissione alle agevolazioni, concesse a 73 Comuni di tutta la regione.

Questi i Comuni locridei ammessi con accanto l’importo del finanziamento concesso che, stando a quanto dichiarato dagli uffici della Regione, saranno operativi dopo la firma delle singole convenzioni:

Roccella Ionica 1.350.000,00

Gerace 1.500.000,00

Gioiosa Ionica 1.500.000,00

Stilo 1.500.000,00

Monasterace 1.500.000,00

Caulonia 1.499.559,36

Bruzzano Z. 1.500.000,00

Bovalino 1.500.000,00

Benestare 1.500.000,00

Bivongi 1.400.000,00

Samo 1.500.000,00.

Fin qui gli undici comuni ammessi ai finanziamenti.

C’è da aggiungere che il Comune di Portigliola è stato ammesso con riserva, nel senso che l’ammissione del suo progetto è rinviata a un sub procedimento che sarà avviato ad hoc.

Non sono stati ammessi, invece, in quanto non hanno raggiunto il punteggio tale da rientrare nel finanziamento, i Comuni di Placanica, Staiti, Stignano, Africo, Ferruzzano, Mammola, Sant’Agata del Bianco, Ardore, Palizzi, Ciminà, Martone, Antonimina, Casignana, Caraffa del Bianco, Agnana Calabra, San Luca, Siderno, Brancaleone, Bianco, Riace, Platì e Marina di Gioiosa Ionica.