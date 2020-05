VALORIZZAZIONE DEI BORGHI ANTICHI Sinergia tra sindaci e Corsecom

R. & P.

Corsecom e Comitato dei Sindaci hanno dato vita ad un incontro che si è svolto presso il Comune di Ardore sul tema “Potenzialità e valorizzazione dei Borghi della Locride . L’Incontro è stato organizzato dal delegato dell’Assemblea Antonio Crinò, Sindaco di Casignana e Mario Diano, Coordinatore del Settore turismo del Corsecom e presidente dell’ importante struttura associativa. ,

I lavori sono stati coordinati dal Presidente del Comitato esecutivo dei sindaci Giuseppe Campisi, alla presenza dei rappresentanti di alcuni Comuni, componenti di Associazioni Ambientalistiche, esperti e conoscitori dei Borghi e di un rappresentante del Parco d’Aspromonte con la presenza e l’adesione rispettivamente del consigliere Regionale Giacomo Crinò e del consigliere regionale Raffaele Sainato. In premessa, Campisi ha evidenziato che la valorizzazione la fruizione dei Borghi è uno degli obiettivi che può, e deve, caratterizzare l’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci per i notevoli impulsi che può dare al settore turistico ma che per raggiungere questo obiettivo è necessaria una sensibilizzazione generale del territorio sull’importante tematica. Ha anche ribadito che e’ fondamentale conoscere i vari aspetti per potere di conseguenza impostare iniziative, progetti attività promozionali. Crinò e Diano, dal canto loro, hanno tenuto a precisare che l’incontro era da consideare come una prima tappa per un attento monitoraggio e un’analisi del territorio al fine di verificare lo stato strutturale dei borghi, le presenze di strutture ricettive, i punti di attrazione esistenti ,le potenzialità inespresse, le stesse vie di comunicazioni esistenti. Da alcuni interventi e’ emerso che già esistono sul territorio alcune strutture ricettive che operano e attraggono ospiti durante diversi mesi all’anno organizzando eventi, visite guidate, incontri con artigiani; iniziative, però, isolate che meriterebbero, invece, di far parte di un progetto piu’ complessivo e capace di coinvolgere tutto il territorio. Interessanti sotto questo aspetto l’esperienza che stanno vivendo (…prima del Corona Virus) nei Borghi di Antonimina (Assessore Pelle)e di S.Agata (Assessore Gonzales ). Significativi, quindi gli interventi dell’ex sindaco Grenci, dell’esperto Totò Crinò, dall’ambientalista Arturo Rocca che hanno evidenziato parte dell’immenso patrimonio esistente in questi borghi. A conclusione dell’incontro è stato creato un gruppo di lavoro che eseguirà un approfondito monitoraggio della situazione e quindi entro un paio di settimane in un contesto più numeroso di presenze proporrà delle iniziative a breve e a medio termine per avviare un reale Progetto di Sviluppo complessivo.E’ stato anche precisato che per affrontare meglio le varie realtà si è pensato di intervenire in due aree: una verso Sud, appunto questa che gravita nella zona di Ardore e l’altra verso Nord. Per questo motivo è stata già contattata la presidente dell’ Assemblea dei Comuni, Caterina Belcastro, che è anche sindaco di Cauloinia che ha subito dato la sua adesione per organizzare analogo incontro con l’intervento di altri esponenti dell’area nord. Il nuovo incontro avrà luogo mercoledi 3 giugno a Caulonia.

la segreteria del Corsecom