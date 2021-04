di Gianluca Albanese

SIDERNO – Lo Studio Radiologico di Siderno ha accolto la proposta del Commissario Nazionale per l’emergenza CoVid-19, Generale Figliuolo a “Uno sforzo corale nazionale per il deciso rafforzamento della campagna vaccinale” e, attraverso una nota trasmessa agli organi di stampa (e sottoscritta dal Presidente del CdA e dal direttore sanitario) ha manifestato la propria disponibilità, “mettendo a disposizione della comunità – si legge nella nota – risorse umane e ambienti utili a integrare la campagna vaccinale”.

Una disponibilità già manifestata le scorse settimane “inviando formale comunicazione al direttore del Distretto della Locride, alla Commissione Straordinaria dell’Asp, al Direttore Sanitario Aziendale dell’Asp di Reggio Calabria, nonché al Commissario ad acta della Sanità regionale”.

In ogni caso, lo Studio Radiologico è pronto a mettere a disposizione due medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, due infermieri professionali, tre unità di personale amministrativo esperte in informatica, programmazione, prenotazione e accettazione, e ampi e attrezzati locali” nei quali eseguire le vaccinazioni e la successiva osservazione breve.